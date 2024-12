Novità Inter, la cessione è imminente: si attende l’ultimo ok

Potrebbe essere una cessione a sbloccare il mercato in entrata dell’Inter in vista della finestra di gennaio. Nelle scorse ore, infatti, si sono riaperti i contatti per il possibile addio di un interista, da tempo corteggiato da una formazione del campionato italiano.

Stiamo parlando di Marko Arnautovic, nel mirino del Torino dopo il brutto infortunio al crociato rimediato da Duvan Zapata. L’austriaco, come riportato questa mattina da La Stampa, è tornato in cima alle preferenze dopo le difficoltà economiche riscontrate per arrivare ad un altro obiettivo decisamente più costoso come Beto.

L’ex Bologna, in scadenza con l’Inter al termine di questa stagione, verrebbe invece liberato gratuitamente dal club nerazzurro, a patto che il Torino si faccia carico della restante parte di ingaggio da qui al prossimo giugno.

Secondo il quotidiano torinese, l’ultimo ostacolo sembrerebbe essere rappresentato da Simone Inzaghi. E’ vero che il tecnico interista lo ha utilizzato pochissimo in questa stagione, ma lo considera allo stesso tempo un uomo importante per lo spogliatoio. Incassato il suo sì, il Torino potrà definire i dettagli dell’accordo con Arnautovic.