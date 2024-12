Occasione di mercato improvvisa: “Inzaghi lo prenderebbe subito”

Beppe Marotta è stato chiaro più volte sull’argomento: il mercato di gennaio non vedrà l’Inter fare operazioni in entrata, a meno che non si presentino grandi occasioni in grado di far cambiare idea ai dirigenti nerazzurri. E una di queste si starebbe materializzando in queste ultime settimane.

Lorenzo Pellegrini, infatti, sembra essere finito ai margini della Roma. Nelle ultime due partite, ha raccolto pochissimi minuti contro il Como ed è rimasto in panchina tutta la gara. Una situazione delicata per il centrocampista, già vittima di forti critiche dall’ambiente giallorosso negli scorsi mesi, che hanno acceso il dibattito di mercato su di lui.

Ne parla approfonditamente calciomercato.it, che evidenzia come Pellegrini possa essere un’occasione di mercato per Inter e Napoli. Inzaghi, dal canto suo, lo prenderebbe subito, vista la grande stima per il giocatore, ma sarebbero i partenopei ad aver intensificato i rapporti, con anche Raspadori da poter inserire nell’operazione.