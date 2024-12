Le probabili formazioni di Cagliari-Inter: Inzaghi spera in Barella

Il 2024 dell’Inter si chiude in Sardegna, sabato 28 dicembre alle ore 18 i nerazzurri fanno visita al Cagliari con l’obiettivo di concludere al meglio questo eccezionale anno solare che ha visto Simone Inzaghi e i suoi ragazzi festeggiare tante belle vittorie fra cui l’incredibile Scudetto della seconda stella.

Per questa partita del 18° turno di Serie A, il tecnico nerazzurro spera di riuscire a recuperare il grande ex Nicolò Barella che è stato vittima negli ultimi giorni di un problema muscolare. Il numero 23 interista rimane in ballottaggio con Davide Frattesi per una maglia da titolare in questa partita.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Inter: