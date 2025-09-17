Ajax-Inter, Chivu: “Pio Esposito uomo vero. L’età per me non conta”

Al termine di Ajax-Inter, gara valida per la 1a giornata del girone di Champions Leauge, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha commentato l’esordio vincente e convincente in Europa ai microfoni di Prime Video e Sky Sport.

Ajax-Inter, le parole di Cristian Chivu

PRIME VIDEO

PRESTAZIONE – “Abbiamo dimostrato tanta maturità. Buona la prima e in Champions è importante partire bene con il nuovo format”.

REAZIONE – “Cosa mi è piaciuto di più? La maturità. Siamo stati nella loro metà campo per la maggior parte della partita. Gli abbiamo concesso solo il palleggio con il portiere, cercando anche con coraggio l’uomo contro uomo. Non ci hanno mai messo in difficoltà”.

INTER – “Questa è la mia Inter? Questa è una squadra che ha esperienza, personalità, che ha voglia di far bene e riscattare l’ultimo periodo negativo. Bisogna dargli dei meriti, perché i ragazzi sono eccezionali”.

PIO ESPOSITO – “Pio Esposito è un uomo vero per come si allena e per come si è calato subito in questa realtà. Si merita tutti gli elogi, alla prima in Champions ha fatto una grande partita. Ho quattro attaccanti forti e fanno sempre il massimo. Sono anche contento quando fanno gol, perché gli attaccanti quando fanno gol vivono giorni felici. Però Pio oggi si deve prendere tutti i nostri elogi. Sono contento anche per il debutto di Bonny, è sempre sul pezzo anche se ha giocato poco. Sono contento anche per Thuram e i due gol di testa. Per me la carta d’identità non esiste nelle scelte”.

SKY SPORT

FIDUCIA – “Quanto ci aiuta questo risultato? Importante per il lavoro che stanno facendo e cercano di raggiungere. Oggi grande prova di maturità, abbiamo cercato di togliere i punti forti dell’Ajax, il palleggio davanti la nostra area. Abbiamo avuto coraggio e voglia di stare nella loro metà campo, cercare di recuperare subito per andare in verticale”.

PIO ESPOSITO – “Pio Esposito lo avete visto. Come ho detto qualche settimana fa è un attaccante che l’Italia e l’Inter si godranno per molto tempo”.

MODULO – “Volevo fare il 3-5-2 fin dall’inizio, lo dico chiaramente, perché non volevo togliere certezze, dovevo solo aggiungere qualche cosa e soprattutto ritrovare fiducia e parte mentale. Non sono scemo, vado avanti per la mia strada, con le mie convinzioni, senza togliere o fare danni a una squadra che era già forte”.