La previsione dell’algoritmo: ecco chi vince la Champions League

Sono rimaste solamente quattro squadre in questa edizione 2024/25 della Champions League e tra queste c’è l’Inter di Simone Inzaghi che sta conducendo una grande campagna europea e ieri sera ha eliminato una corazzata di altissimo livello come il Bayern Monaco di Vincent Kompany.

Il supercomputer di Opta, azienda che si occupa della raccolta di dati e statistiche, ha fatto una nuova previsione come ogni settimana dopo le partite di Champions League e delle altre coppe europee. Secondo l’algoritmo utilizzato per raccogliere questo calcolo, è emerso uno scenario molto buono per l’Inter.

La finale prevista è infatti quella tra Arsenal e Inter con i nerazzurri che eliminerebbero il Barcellona mentre i Gunners avrebbero la meglio sul PSG. A due anni di distanza la squadra di Inzaghi tornerebbe così in finale contro una formazione inglese, dopo che nel 2023 è arrivato il ko contro il Manchester City.

Opta fornisce poi anche le percentuali precise che ogni club ha di riuscire a raggiungere la vittoria finale di questa Champions League e viene così sottolineato come in realtà ci sia molto equilibrio tra tutte e 4 le pretendenti. Queste sono le chance di successo per le squadre: Arsenal (28,7%), Inter (25,5%), PSG (24%), Barcellona (21,8%).