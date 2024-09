ALLARME calendario per l’Inter: in arrivo quattro sfide di vertice

L’Inter è subito chiamata a una risposta importante dopo la brutta sconfitta nel derby. La partita con il Milan ha confermato un inizio di campionato non perfetto dei nerazzurri, con 8 punti in 5 gare, con le vittorie arrivate solo nelle gare casalinghe contro Lecce e Atalanta.

Un avvio balbuziente, che richiede un cambio di passo immediato. Anche perché il calendario è pronto a presentare quatrro sfide di vertice, da non sottovalutare in alcun modo e in grado di dare una faccia totalmente diversa alla classifica dell’Inter.

Sabato c’è la trasferta in casa dell’Udinese, poi sarà il turno del Torino, attualmente capolista e già protagonista a San Siro contro il Milan. In mezzo, la sfida di Champions League contro la Stella Rossa, con l’obiettivo vittoria quasi obbligato.

La sosta per le nazionali darà, poi, un po’ di respiro agli uomini di Inzaghi, ma al rientro in Serie A arriveranno subito le sfide a Roma e Juventus. Con un’altra gara fondamentale in Europa: in trasferta contro lo Young Boys. Ottobre, poi, si chiuderà con la trasferta a Empoli, campo già dimostratosi ostico.

In palio punti importanti, dunque, e la necessità di risposte immediate e concrete. Per dimostrare che quello del derby è stato solo uno scivolone estemporaneo.

Questo il calendario completo dell’Inter da qui a fine ottobre: