ALLARME infermeria per l’Inter: “tempi strettissimi” per Berna

L’Inter è tornata a casa dallo Stadio Olimpico con i 3 punti in tasca. Una vittoria fondamentale contro la Roma, in una serata iniziata nel peggiore dei modi. Dopo 27 minuti, infatti, Inzaghi aveva già dovuto effettuare due sostituzioni per infortunio: out Calhanoglu e Acerbi.

Una situazione d’emergenza per il tecnico nerazzurro, che rischia di perdere due titolari in zone delicate del campo. Specie a centrocampo, la coperta è corta in questo periodo, viste le assenze già presenti di Asllani e Zielinski.

Le condizioni di Calhanoglu e Acerbi, per entrambi una contrattura, il primo alla coscia, il secondo ai flessori, saranno valutate oggi con degli esami strumentali, ma la loro presenza in Champions League sembra essere a forte rischio, come scrive La Gazzetta dello Sport.

I tempi per la trasferta di Berna, mercoledì la partita, domani la partenza, sono “strettissimi”. Una buona notizia per Inzaghi, però, potrebbe arrivare da Zielinski: il polacco già ieri stava meglio e potrebbe essere arruolabile.