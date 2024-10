Caicedo al VELENO dopo Roma-Inter: “Dov’è il Var”

L’episodio del mancato fischio arbitrale da parte di Massa, in Roma-Inter, sul contatto tra Cristante e Thuram, con conseguente cartellino rosso, ha creato molto malumore nell’ambiente nerazzurro. Specie se paragonato all’espulsione di ieri di Romagnoli, in Juventus-Lazio, molto simile per dinamica.

Sull’episodio è intervenuto in modo molto duro un ex interista e laziale come Felipe Caicedo, che ha commentato in modo contrariato le decisioni arbitrali, scagliandosi contro il VAR. Questo il suo post su X: