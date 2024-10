Infortunio Calhanoglu, scenario clamoroso: cosa succede

Due note stonate nella serata dell’Inter, vincitrice in casa della Roma per 1-0. Si tratta degli infortuni di Calhanoglu e Acerbi nel corso del primo tempo. Entrambi sono stati sostituiti, facendo temere il peggio. Per fortuna, almeno per il centrocampista turco, lo scenario potrebbe essere meno nero del previsto.

Infatti, come raccontato da Sky Sport e come precisato anche da Inzaghi nel post-partita, Calhanoglu si sarebbe fermato in tempo, non aggravando la propria condizione, già non perfetta prima della gara. Pertanto, secondo l’emittente televisivo, in particolare, il turco potrebbe anche essere a disposizione per la trasferta di Champions League, e partire per Berna con la squadra.