Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Roma, soffermandosi anche sulle condizioni di Calhanoglu. Queste le sue parole:

PRESTAZIONE DIFENSIVA – “I gol una questione di concentrazione? Sicuramente. Le 3 partite in cui non abbiamo preso gol sono contro squadre forti, come lo è la Roma. Sappiamo che dobbiamo migliorare e lavorarci, ma stasera, con le difficoltà avute, i ragazzi sono stati bravi. Primo tempo equilibrato, poi dopo averla sbloccata abbiamo avuto 2-3 possibilità di raddoppiare e dovevamo farlo. Non dimentichiamo che l’Olimpico è un campo difficile e sono molto contento”.

INFORTUNI – “Gli infortuni mi preoccupano sicuramente. Avevamo qualche problemino in mezzo, perché Asllani e Zielinski avevano avuto problemi, Calhanoglu non stava benissimo, ma gli allenamenti e il riscaldamento erano andati bene. Con Asllani avrei fatto altre scelte. Però penso si sia fermato in tempo, non sentiva l’adduttore libero e il dolore è rimasto come prima della gara e non è peggiorato”.

PUNTI IN TRASFERTA – “Punti in trasferta ci mancavano. Quest’anno avevamo pareggiato a Genoa e Monza, e sapevamo che stasera era una partita difficile. Siamo stati squadra e vincere qui non era semplice”.

LAUTARO MARTINEZ – “Pallone d’oro a Lautaro? Deve continuare a fare quello che ha fatto, con l’Inter e la Nazionale. Oggi è nei primi 5 del mondo e se lo merita. Ma stasera lo darei a tutti i ragazzi. Non avevo più slot di cambi al 24′ e abbiamo vinto contro una squadra di qualità come la Roma”.

PROSSIMA PARTITA – “Juventus? Tra due giorni e mezzo, martedì mattina partiremo per Berna e cercheremo di prepararla nel migliore dei modi”.