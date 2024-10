“Favori alla Juve”: manca il rosso a Cristante, tifosi Inter INFURIATI

L’episodio del fallo di Cristante su Thuram in Roma-Inter ha fatto infuriare Simone Inzaghi e la panchina nerazzurra per il mancato rosso. Una rabbia diffusasi anche sui social, con i tifosi interisti che, come Luca Marelli di DAZN, non hanno compreso la decisione di Massa. Specie dopo le espulsioni per episodi simili di ieri in Milan-Udinese e Juventus-Lazio.

Questi alcuni commenti furiosi sui social:

In un calcio “normale” l’intervento di Cristante su Thuram non è nulla, ma se il metro è quello che abbiamo visto in questi giorni, beh, allora abbiamo un problema.



Rocchi aveva chiesto uniformità di giudizio: siamo in direzione completamente opposta.#RomaInter — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 20, 2024

la stessa situazione di cristante si è vista almeno due volte in questa giornata, entrambi espulsi ma qua che forse era ancora più netto no, eh ma la marotta league — Tιƚαɳια⭐⭐ (@marblackbluety) October 20, 2024

Non esiste nessun motivo per non andare a rivederlo al Var e dare il rosso a Cristante



Eh ma la Marotta League#RomaInter pic.twitter.com/1Wgbvz6izY October 20, 2024

Chiamatela pure marotta league 😂😂😂😂

Rosso netto di cristante — Rem9 🌟🌟 (@remi859) October 20, 2024

Contatto Reijnders Lovric = rosso

Contatto Romagnoli Kalulu = rosso

Contatto Cristante Thuram = TUTTO REGOLARE — Trauma Team ⭐⭐ (@TeamT99) October 20, 2024

Il var richiama per dare rosso a romagnoli,il giorno dopo il var non richiama per dare rosso a cristante, sempre bello vedere come riescono ad essere coerenti nelle scelte — Levi-bashiru🐗 (@BlackLuck98) October 20, 2024

@AIA_it come si fa a non vederci malafede? Non avete un minimo di rispetto per i tifosi che mandano avanti questo sport e vi pagano gli stipendi. Senza tifosi, dovete andare in cantiere.

Fidatevi, avete perso la credibilità.#Cristante #Romagnoli @OfficialSSLazio #RomaInter — Nicolò Altobelli (@altobellinicolo) October 20, 2024