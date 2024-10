Infortunio anche per Acerbi: quante partite salta con l’Inter

Non solo l’infortunio di Calhanoglu, nel primo tempo di Roma-Inter, Inzaghi ha dovuto fronteggiare anche il problema fisico di Francesco Acerbi, costretto a uscire dopo 27 minuti, per lasciare il posto a Stefan De Vrij.

Il difensore ha rimediato una conrattura ai flessori della coscia sinistra. Un problema che, come nel caso di Calhanoglu andrà certificato dagli esami strumentali, per capire la presenza o meno di un’elongazione. In ogni caso, quasi sicuramente, Acerbi salterà la sfida contro lo Young Boys e la sua presenza è a rischio anche per Inter-Juventus.