LIVE – La CRONACA di ROMA-INTER: segui la diretta!

Sfida complicata per l’Inter al rientro dalla sosta. I nerazzurri fanno visita alla Roma, reduce da un deludente pareggio con il Monza. Per gli uomini di Inzaghi, invece, è l’occasione per ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato.

Sfida di prestigio all’Olimpico per l’8a giornata di Serie A, con l’Inter che cerca di rimanere agganciato al Napoli, in vista della supersfida con la Juventus. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Roma-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI ROMA-INTER

Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.45

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 N’Dicka, 3 Angeliño; 19 Celik, 17 Koné, 4 Cristante, 59 Zalewski; 7 Pellegrini, 21 Dybala; 11 Dovbyk.

A disposizione: 89 Marin, 98 Ryan, 12 Abdulhamid, 14 Shomurodov, 15 Hummels, 16 Paredes, 18 Soule, 22 Hermoso, 26 Dahl, 28 Le Fee, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangaré.

Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: DAVIDE MASSA.

Assistenti: Carbone, Peretti.

Quarto ufficiale: Feliciani.

VAR: Di Bello.

Assistente VAR: Di Paolo.