Sfida di prestigio per l’Inter nell’8a giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico, i nerazzurri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, contro una Roma vogliosa di ritrovare la vittoria dopo il pareggio in casa del Monza.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Rischia di combinare un pasticcio dopo pochi minuti, poi è attento su Pellegrini e bravo con i piedi.

PAVARD 6 – Primo tempo ordinato, senza troppi spunti particolari.

ACERBI s.v. – Dopo Calhanoglu, anche lui è costretto al cambio. Dal 27′ DE VRIJ 6 – Entra a freddo e deve subito battagliare con Dovbyk

BASTONI 6 – Attento in difesa, si proietta in avanti e si concedere anche un tunnel a Dybala.

DARMIAN 5.5 – Poco presente in fase di possesso.

BARELLA 6 – Spostato davanti alla difesa dopo pochi minuti a causa dell’infortunio di Calhanoglu.

CALHANOGLU s.v. – Costretto a uscire dopo meno di un quarto d’ora per un problema fisico. Dal 12′ FRATTESI 5.5 – Ingresso che non convince Inzaghi: non ha i tempi giusti nel pressing.

MKHITARYAN 6.5 – Arriva due volte al tiro pericoloso nei primi 15 minuti di gara: colpisce anche una traversa.

DIMARCO 5.5 – Qualche imprecisione in avvio di gara, poi non viene troppo coinvolto.

THURAM 6.5 – Punto di riferimento della manovra già dai primi minuti, è sua la prima conclusione pericolosa della gara. Subisce un fallo da Cristante che lascia molti dubbi.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Lavora in raccordo e offre una bella sponda a Thuram. Si eclissa con il passare dei minuti.

INZAGHI 6 – La sua squadra parte con buona pericolosità, ma gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi sono imprevisti che complicano la gara e creano qualche squilibrio tattico.