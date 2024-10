“Decisione controversa”: Marelli NETTO sul rosso a Cristante

Episodio controverso nel primo tempo di Roma-Inter, quando Thuram lanciato verso la porta avversaria, viene atterrato da Cristante a pochi metri dall’area di rigore, con l’attaccante nerazzurro ormai pronto a concludere a tu per tu con Svilar.

Un possibile intervento da cartellino rosso, che l’arbitro Davide Massa non ha sanzionato nemmeno con il fallo, facendo infuriare Inzaghi e la panchina dell’Inter. Non solo: la scelta è stata messa in discussione anche dall’opinionista arbitrale di DAZN, Luca Marelli.

Queste le sue parole:

“Cristante non ha toccato il pallone, ma c’è stato un contatto sulla gamba destra di Thuram. Probabilmente è stato valutato come contatto di gioco non tale da portare al cartellino rosso dato che non c’era più nessuno oltre Cristante. Qualche dubbio rimane, ma è una decisione controversa perché effettivamente Cristante non ha toccato il pallone ed il pallone ce l’aveva in possesso Thuram, siamo molto al limite”.

L’episodio sembrano essere in controtendenza con le decisioni prese su altri campi in questi giorni di Serie A, come ad esempio in Juventus-Lazio. Una decisione arbitrale che, soprattutto, cozza con l’uniformità di giudizio richiesta dal designatore, Gianluca Rocchi.