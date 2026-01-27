Allarme Inter, Barella va KO e salta Dortmund

L’Inter dovrà fare a meno di Nicolò Barella nella trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare durante la seduta di allenamento della vigilia ad Appiano Gentile, costringendo Chivu a rivedere i piani per la formazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la soluzione più probabile non passa da Frattesi. L’allenatore starebbe infatti valutando di schierare Sucic sul centro-destra, con Mkhitaryan sul versante opposto e Zielinski confermato in cabina di regia. Quest’ultimo sostituirà Calhanoglu, già indisponibile.

La notizia dell’assenza di Barella è arrivata inaspettata, modificando i piani tattici proprio alla vigilia di una sfida delicata nella fase a gironi della massima competizione europea. Il centrocampista italiano rappresenta un elemento chiave nello scacchiere nerazzurro e la sua mancanza si farà sentire a Dortmund.