Quote e pronostici Borussia Dortmund-Inter: riscatto nerazzurro

L’Inter torna in scena sul campo europeo ad una settimana dalla sconfitta di San Siro contro l’Arsenal. I nerazzurri, in quest’ultima giornata della fase campionato della Champions League, se la vedranno in trasferta contro il Borussia Dortmund in una gara che potrebbe portare punti molto importanti nell’ottica di un posizionamento favorevole per i playoff. La prospettiva di una qualificazione diretta agli ottavi, infatti, è praticamente scomparsa dopo l’ultimo risultato negativo per la squadra di Chivu.

Scommessa consigliata: X2

Allo stesso tempo, ricordando che l’Inter arriva a questo impegno da ben tre sconfitte consecutive in Champions, ci aspettiamo una reazione innanzitutto di carattere da parte dei nerazzurri. Quel dettaglio che probabilmente è mancato nelle ultime apparizioni dove la squadra ha mostrato come sempre un buon calcio, ma nelle quali ha commesso diversi errori pagati a caro prezzo. Da qui la scelta di escludere una sconfitta a Dortmund e la probabilità di uscire dalla trasferta tedesca con almeno un punto.

Borussia Dortmund-Inter, scopri le quote maggiorate

Non sono ancora disponibili le quote maggiorate per il match dell’ottava giornata di Champions League tra Borussia Dortmund-Inter.

Le quote di Borussia Dortmund-Inter

Queste le principali quote di Borussia Dortmund-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 3.00 3.40 2.38 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.73 2.10 Bet365

GOL NO GOL 1.56 2.28 Betsson

1X 1-2 x2 1.57 1.30 1.40 Snai

Come anticipato in alto, ci aspettiamo almeno un pareggio o una vittoria da parte dell‘Inter in casa del Borussia Dortmund. Il segno consigliato, difatti, è l’X2 proposto in quest’occasione da Snai a 1.40. Diamo quindi fiducia alla voglia di riscatto da parte della formazione di Chivu, alla ricerca di punti preziosi dopo le ultime tre sconfitte europee.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Inter

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Guirassy, Silva.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Statistiche e precedenti Borussia Dortmund-Inter

Sia Borussia Dortmund che Inter arrivano a questo scontro diretto da uno stato di forma piuttosto simile. Entrambe le formazioni hanno ottenuto ben tre vittorie di fila nelle ultime partite di campionato, mentre hanno rimediato una sconfitta la scorsa settimana in Champions League: i nerazzurri contro l’Arsenal, i tedeschi di fronte al Tottenham.

Per quanto riguarda invece i precedenti tra le due squadre, gli ultimi incroci risalgono alla stagione 2019/20, quando Inter e Dortmund si incontrarono durante la fase a gironi. L’andata venne vinta a San Siro dai nerazzurri con un brillante 2-0, mentre il ritorno fu piuttosto traumatico: avanti di due reti nel primo tempo, la squadra allora allenata da Conte si fece rimontare nella ripresa uscendo sconfitta per 3-2 con doppietta di Hakimi.

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter: diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Inter, match dell’ottava e ultima giornata di Champions League sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). Borussia Dortmund-Inter, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.