Cessione UFFICIALE per Palacios: l’annuncio dell’Inter

L’Inter ha appena annunciato con un comunicato ufficiale la cessione in prestito di Tomas Palacios che torna in Argentina. Il giovane difensore classe 2003, reduce da un lungo infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box nella prima metà di stagione, vestirà la maglia dell’Estudiantes sino al gennaio 2027. Il club argentino avrà la possibilità di riscattare il centrale al termine del prestito.

Questo il comunicato dell‘Inter: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tiago Tomás Palacios al Club Estudiantes de La Plata. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo temporaneo fino a gennaio 2027 con diritto di opzione in favore del club argentino”.