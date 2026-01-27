L’Inter torna su Kessié: spunta la data dell’assalto

Il nome di Franck Kessié potrebbe tornare prepotentemente in orbita Inter nelle prossime settimane a distanza di anni. Il centrocampista ivoriano, già accostato ai nerazzurri in passato, è tornato improvvisamente nel mirino della dirigenza di Viale della Liberazione che sta seguendo con attenzione l’evoluzione della sua situazione all’Al-Ahli.

Il centrocampista ex Milan è stato accostato di recente anche alla Juventus. Al momento, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, non risultano trattative concrete in corso, ma l’interesse nerazzurro rimane vivo e potrebbe concretizzarsi con maggiore forza nei prossimi mesi.

L’appuntamento è fissato per giugno, quando le parti potrebbero aggiornarsi e valutare la fattibilità dell’operazione. Sarà quello il momento in cui l’interesse potrebbe trasformarsi in una trattativa vera e propria, a seconda delle condizioni e delle opportunità che si presenteranno sul mercato.