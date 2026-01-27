Borussia Dortmund-Inter, LIVE la conferenza di Chivu

Alla vigilia dell’ottava e ultima giornata di Champions League tra Borussia Dortmund-Inter, Cristian Chivu si presente in conferenza stampa direttamente dal Signal Iduna Park. La squadra nerazzurra, infatti, è atterrata da qualche minuto a Dortmund dopo la rifinitura eseguita questa mattina ad Appiano Gentile nella seduta aperta ai media.

A partire dalle 18.45 sarà possibile seguire in diretta la conferenza stampa di Chivu.

“Questa squadra ha l’ambizione di essere competitiva perché lavora quotidianamente per aumentare il livello. Stanno facendo bene perché hanno sempre reagito. Sono sempre pronti ad abbracciare possibilità e idee. Mi basta questo. Stanno crescendo e facendo bene”.

“Abbiamo una partita domani importante come le altre, consapevoli del fatto che affrontiamo una partita in trasferta in uno stadio difficili. Dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente. Del campionato parleremo alla fine di questa partita. Ma questa rosa ha giocatori importanti”.

“Insistere con Sommer e Luis Henrique? Stanno bene perché sono professionisti e sono stimati dai compagni. La scelta con il Pisa non è dovuta alla prestazione, ma il gruppo l’ha abbracciato e sostenuto e abbiamo parlato della mia scelta. Sommer sa gestire determinati momenti e quello che conta è la stima e il rispetto dei loro compagni”.