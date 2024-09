ALLARME nazionali per Bastoni e Calhanoglu: la scelta dell’Inter

In una serata magica in ogni aspetto, Simone Inzaghi ha comunque avuto di che preoccuparsi. Infatti, a metà del secondo tempo di Inter-Atalanta, il tecnico è stato costretto a un doppio cambio non preventivato: fuori Bastoni e Calhanoglu, entrambi per un problema muscolare. Un doppio stop che diventa un grattacapo ancora più rilevante, a causa della sosta per le nazionali.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non dovrebbero esserci cambi di programma: tra oggi e domani i due nerazzurri dovrebbero rispondere alle chiamate di Italia e Turchia. L’Inter non sarebbe preoccupata dai problemi muscolari di Bastoni e Calhanoglu, ma ha comunque un richiesta chiara.

Il desiderio, e la speranza, della società interista è quella di una gestione saggia e parsimoniosa dei due calciatori nerazzurri da parte dei rispettivi commissari tecnici. In modo da evitare inutili complicazioni.