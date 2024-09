STOP Barella: ecco quando può tornare in campo con l’Inter

Nicolò Barella è stato protagonista assoluto di Inter-Atalanta, con una rete capolavoro per il 2-0 nerazzurro. Un momento di grande esaltazione tecnica, che però non potrà avere un seguito immediato sul campo. Il centrocampista, infatti, dovrà rimanere ai box a causa di un’operazione al naso.

Nulla di realmente preoccupante, come riporta La Gazzetta dello Sport, con Barella che salterà gli impegni con la Nazionale italiana, di comune accordo con Spalletti. In ogni caso, anche Inzaghi dovrà rinunciare a lui per un po’.

Barella, infatti, rimarrà a riposo per almeno tutta questa settimana, con il suo rientro in gruppo previsto fra circa 7 giorni, in tempo per preparare la sfida contro il Monza di domenica 15 settembre.