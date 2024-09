Inzaghi costruisce la sua Inter al top: “Si è dato una deadline”

Dopo una prima giornata incerta e una vittoria a marce basse, contro l’Atalanta, l’Inter è tornata a mostarsi nella sua forma migliore, con una prestazione all’altezza, se non superiore, delle migliori della scorsa stagione. Merito della condizione fisica in crescita, un dettaglio sul quale Inzaghi sta lavorando con cura.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico è al lavoro da metà luglio sull’aspetto fisico, alla ricerca del giusto equilibrio in una stagione piena di impegni e che finirà solo a luglio inoltrato. Un lavoro non semplice, visti i rientri scaglionati dei vari nazionali.

Inzaghi, allora, si sarebbe dato una deadline chiara da rispettare, entro la quale riavere la sua Inter al top: proprio la gara con l’Atalanta. Obiettivo centrato alla perfezione, con i nerazzurri che a San Siro hanno brillato per freschezza atletica e agonismo. Ora, la difficoltà sarà riuscire a mantenere questa qualità, con il calendario che si farà sempre più fitto.

L’opinione di Passione Inter

Che l’Inter delle prime due giornate non fosse la versione “reale” dei nerazzurri era abbastanza evidente, ma la condizione mostrata contro l’Atalanta è stata comunque impressionante. Il lavoro svolto da Inzaghi e il suo staff sembra essere pensato a puntino. E, nelle prossime settimane, un ruolo fondamentale lo giocherà anche il turnover, con le rotazioni nei vari reparti che dovranno diventare più consistenti.