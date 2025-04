ALLARME Thuram: a rischio il derby con il Milan

Non bastassero le assenze di Taremi e di Lautaro Martinez, c’è il rischio concreto che Simone Inzaghi debba fare i conti con un nuovo infortunio in attacco, in vista del derby tra Milan e Inter, in programma domani sera e valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Come riportato da Tancredi Palmieri, giornalista di Sportitalia, Marcus Thuram avrebbe il piede gonfio per via del pestone subito nel secondo tempo di Udinese-Inter. Si tratta del fallo al limite dell’area friulana, che ha fatto infuriare Inzaghi per il mancato fischio di Chiffi.

Le sue condizioni andranno valutate con attenzione, ma una decisione definitiva sulla sua presenza in campo domani contro il Milan verrà presa da Inzaghi solo dopo la rifinitura.