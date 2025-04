Milan-Inter, UFFICIALE la scelta su Lautaro al Derby

Vigilia del derby Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. Una gara delicata per i nerazzurri, costretti a fare a meno di diversi giocatori, come sottolineato anche da Simone Inzaghi nella conferenza stampa di Appiano Gentile.

Già certo di non avere Mehdi Taremi. Il tecnico ha fatto il punto anche sulle condizioni di Lautaro Martinez e su quando potrà tornare a disposizione dell’Inter, dopo il problema che lo sta tenendo i box da ormai due settimane.

Ritorno di Lautaro: le parole di Simone Inzaghi

Queste la parole di Simone Inzaghi sul ritorno in campo di Lautaro Martinez:

“Piano per Lautaro? Sta lavorando bene da 2-3 giorni, il piano è di averlo a disposizione a Parma, ma bisogna vederlo giornalmente. Ci sono dei contrattempi che possono capitare. Sappiamo che vuole essere sempre disponibile, speriamo per sabato, ma non abbiamo ancora quella certezza”.