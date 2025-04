Inzaghi SVELA: “Chance per questo talento della Primavera”

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia del derby di andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. L’allenatore dell’Inter ha toccato diversi temi, tra cui quello legato all’emergenza infortuni che la sua squadra sta attraversando. Per questa ragione, come svelato dal tecnico, molto presto potrebbe avere una grande opportunità uno dei migliori giovani della Primavera nerazzurra.

Si tratta di Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 che ha già esordito con la prima squadra dell’Inter in occasione del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. Il calciatore ha impressionato Inzaghi e potrebbe ricevere altre chance in vista dei prossimi impegni sul calendario nerazzurro.

Queste le parole di Inzaghi: “Con Zanchetta c’è grande sinergia e oggi la Primavera ha una gara importante in Turchia. Berenbruch e Aidoo sono rimasti con noi. Domenica erano pronti a entrare e domani verrà in panchina con noi l’attaccante che giocherà meno oggi. Berenbruch ha esordito in Champions e sa che sta lavorando bene e che, con l’infortunio di Zielinski, potrebbe avere la sua chance”.