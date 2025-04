Inzaghi in conferenza: “Nuovo attaccante nel Derby”

Vigilia del primo dei due derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, in campo domani sera a San Siro alle ore 21 per l’andata delle semifinali. In conferenza stampa ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi presenterà la gara e risponderà alle domande dei giornalisti.

Segui la conferenza di Inzaghi in diretta su Passione Inter.

La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Milan-Inter

“Sappiamo che importanza ha domani la gara, è una semifinale di Coppa Italia, un derby, e c’è voglia di fare un’ottima gara, contro un’avversario di qualità che ci ha creato quest’anno grandi difficoltà, ma non solo a noi”.

“Non posso aiutarvi sulla formazione. Ho scelto il portiere, ma non l’ho comunicato a loro e preferisco dirlo prima a loro. Non c’è Asllani per squalifica, rientra Bastoni, poi c’è da valutare De Vrij e non c’è Taremi. Più o meno saremo gli stessi di domenica con Bastoni in più”.

“Rinvicita? Sappiamo che quest’anno abbiamo avuto delle difficoltà, specialmente nel primo. Gli altri due sono stati equilibrati, decisi da episodi. Di solito se ne giocano 2, ma a noi più volte è capitato di giocarne 4-5. Bisognerà fare attenzione ai vari momenti della partita”.

“Era il nostro grande obiettvi essere ai primi di aprile vivi in tutte le competizioni. Quando sei all’Inter è difficile porti un obiettivo solo. Sappiamo che viene il difficile ora, ma è motivo di grande orgoglio essere dentro in tutte le competizioni. Ci poteranno via tante energie, ma è quello che volevamo. Tutte le partite sono importanti”.

“Thuram sempre in campo? Purtroppo in attacco non ci voleva il contrattempo di Taremi, perché non abbiamo Lautaro e dovremo giocare domani con 3 attaccanti. Probabilmente porteremo in panchina l’attaccante che giocherà meno oggi in Youth League. Vedremo oggi e domani dopo la rifiniturà chi giocherà”.

“Sappiamo che sarà una sfida in 180 minuti, qui ci sarà il ritorno alla fine di aprile, ma c’è sempre il desiderio che la squadra faccia un grande approccio. Non è semplice e scontato, ma lo vogliamo fare anche domani sera”.

“Piano per Lautaro? Sta lavorando bene da 2-3 giorni, il piano è di averlo a disposizione a Parma, ma bisogna vederlo giornalmente. Ci sono dei contrattempi che possono capitare. Sappiamo che vuole essere sempre disponibile, speriamo per sabato, ma non abbiamo ancora quella certezza”.

“Cali di concentrazione? Bisognerà cercare di non gestire, poi ci sono anche tante partite. Domenica fino al gol incassato abbiamo rischiato poco. Dopo il 2-1 abbiamo perso la lucidità che è fondamentale nel calcio. Una squadra organizzata ed esperta come la nostra deve sapere che l’avversario può creare problemi. Poi la nostra prerogativa è sempre giocare a calcio”.

“I 3 derby non vinti pesano? I precedenti non vanno in campo. Con il Milan abbiamo alternato le prestazioni, purtroppo le partite hanno andamenti condizionati anche dagli episodi e lì una squadra forte deve fare la differenza nel gestire gli imprevisti”.

“Il Milan è una squadra forte e di qualità, che può impensierire qualsiasi squadra. Hanno avuto delle difficoltà, ma ci vorrà grandissima attenzione sapendo che vogliono la finale quanto noi”.

“Il derby della seconda stella rimarrà nei nostri cuori, ma i precedenti non vanno in campo. Domani giochiamo in trasferta e dovremo essere bravi e determinati”.

“Frattesi aveva già dimostrato di stare bene nell’ultimo periodo, senza i problemini che lo hanno rallentato. Si è meritato di giocare e ha fatto un’ottima gara intensa. Vediamo come sta che domenica l’ho dovuto cambiare per un problema al piede, altrimenti avrebbe giocato di più. Domani non avremo Asllani e sabato Barella, dovrò fare le mie valutazioni”.

“Con Zanchetta c’è grande sinergia e oggi la Primavera ha una gara importante in Turchia. Berenbruch e Aidoo sono rimasti con noi. Domenica erano pronti a entrare e domani verrà in panchina con noi l’attaccante che giocherà meno oggi.. Berenbruch ha esordito in Champions e sa che sta lavorando bene e che, con l’infortunio di Zielinski, potrebbe avere la sua chance”.

“Non so cosa succederà. Ho fiducia e stima in Arnautovic e l’ho voluto fortemente. Ha dato tantissimo e in questo momento di bisogno ha dato il suo apporto e speriamo possa darlo da qui alla fine. So che c’è un’opzione nel suo contratto, ma poi quello vedremo a fine campionato. Arnautovic è da quando è qua che dentro e fuori dal campo sta dando una grandissima mano”.

“Se io metterei in panchina Lea? Lui è un ottimo giocatore, che incontriamo da tanti anni. Non c’è solo lui, il Milan ha grandissimi giocatori, che possono sempre crearti problemi”.