Squalifica Inzaghi, oggi la sentenza: quanti turni rischia

Nel concitato finale di Inter-Udinese, Simone Inzaghi è stato espulso dall’arbitro Chiffi, per aver protestato in modo veemente e, soprattutto, per essere entrato in campo. Lo stesso tecnico si è scusato nel post-partita per il suo comportamento, ma questo non basterà a evitargli la squalifica.

Il punto su quante giornate potrebbe rischiare l’allenatore interista lo fa Tuttosport, che sottolinea come decisivo sarà il referto del direttore di gara. Se, come sembra, non dovessero essere stati ulteriori strascichi dopo l’episodio in campo, Inzaghi dovrebbe cavarsela con un sola turno di squalifica.

Il tecnico, pertanto, dovrebbe saltare solo Parma-Inter di sabato prossimo. Come confermato dal quotidiano torinese, la sentenza ufficiale del Giudice Sportivo dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.