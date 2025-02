Allarme Thuram per Juve-Inter: c’è l’esito degli esami

Continuano a destare non poca preoccupazione le condizioni legate all’infortunio di Marcus Thuram. L’attaccante francese, costretto ad abbandonare il campo alla mezz’ora di Inter-Fiorentina, ha riportato una forte contusione alla caviglia sinistra che gli ha impedito di proseguire il match.

Un dolore particolarmente fastidioso che gli impediva di avere una corsa fluida, come segnalato immediatamente dal calciatore a Simone Inzaghi appena prima del cambio con Arnautovic. Nelle scorse ore, dunque, il club nerazzurro ha sottoposto il calciatore ad esami strumentali per approfondire le sue condizioni.

Come riportato da Sky Sport, non sono state per fortuna evidenziate lesioni alla caviglia sinistra. Thuram non ha comunque preso parte alla seduta di allenamento di oggi insieme ai compagni a causa del persistente dolore alla caviglia sinistra. Per questa ragione, la sua presenza per Juventus-Inter di domenica sera rimane in fortissimo dubbio.

Grosso interrogativo anche sull’autore del gol vittoria contro la Fiorentina, Marko Arnautovic. L’attaccante, così come il compagno francese, non si è allenato in gruppo e ha svolto un allenamento personalizzato. L’austriaco ha riportato un affaticamento muscolare nella ripresa contro i viola che non ha evidentemente ancora smaltito.