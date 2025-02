Come sarà la NUOVA Inter al Mondiale per Club 2025

1 di 4

In un’annata già piena di impegni, la stagione dell’Inter avrà una coda inedita. Dal 14 giugno al 13 luglio, infatti, si svolgerà negli Stati Uniti la prima edizione del nuovo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA, che vedrà anche i nerazzurri tra le 32 partecipanti. La squadra di Inzaghi è stata sorteggiata nel Gruppo E, con Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds.

Un’occasione importante sia a livello sportivo sia economico, che permetterà di dare uno sguardo anche su quella che sarà poi l’Inter del futuro. Grazie alla finestra di mercato di giugno, infatti, potranno arrivare da subito delle modifiche alla rosa in vista della competizione.

Non solo, sarà anche l’occasione per anticipare i lavori per la nuova stagione (il tempo per il precampionato di luglio sarà ridotto al minimo) e per valutare alcuni giovani in modo da capire se potranno fare parte da subito del progetto nerazzurro.

Manca ancora un po’, ma cerchiamo di ipotizzare quale potrebbe essere l’Inter che vedremo al Mondiale per Club.

