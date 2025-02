L’arbitro di Juve-Inter fa infuriare i tifosi: “Era meglio Moggi”

Sta facendo parecchio discutere sui social la designazione di quello che sarà l’arbitro di Juventus-Inter di domenica sera. Come annunciato questa mattina dall’Aia, infatti, a dirigere il derby d’Italia della 25esima giornata di Serie A sarà Maurizio Mariani.

Il fischietto della sezione di Aprilia non evoca gran bei ricordi ai tifosi nerazzurri, soprattutto per via di un precedente proprio contro i bianconeri che risale all’ottobre 2021. In occasione di quel match giocato a San Siro tra Inter-Juventus e finito in parità per 1-1 con i gol di Dzeko e Dybala, venne assegnato un rigore dubbio alla squadra allora allenata da Allegri.

Su un contatto tra Dumfries e Alex Sandro all’interno dell’area di rigore nerazzurra, complice l’intervento del Var, l’arbitro Mariani comandò la massima punizione in favore dei bianconeri, successivamente trasformata dagli 11 metri dalla Joya. Da qui la rabbia dei tifosi dell’Inter contro la designazione, riversata nelle ultime ore su X:

L'#inter con Mariani arbitro ha uno score di 6v 3p 4s

Praticamente se arbitrasse sempre lui faticheremmo a qualificarci per la conference.#marottaleague#juventusinter — 🖤💙 22:43 forever ⭐⭐ (@FunTesla) February 12, 2025

juve-Inter



Arbitro: Mariani



Avessero mandano Luciano, avremmo avuto una partita più equa.



Nulla è lasciato al caso. Nulla.

Massima potenza di fuoco per tutelare il brand. pic.twitter.com/5bOR9UstL7 — Duca Andrea (@DucaAndrea85) February 12, 2025

Chi sarebbe stato migliore, scusa? Chiunque vada combina danni. Pairetto, lapenna, chiffi, marinelli, trovameme uno, per favore che sia adatto — dino marcomigni (@dottkangura) February 12, 2025