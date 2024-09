Allarme Zielinski dalla Polonia: “Siamo preoccupati”

Lanciato dal primo minuto solamente in un’occasione da Simone Inzaghi, Piotr Zielinski spera di aumentare il proprio minutaggio nel centrocampo dell’Inter. Il centrocampista polacco, arrivato a parametro zero la scorsa estate dal Napoli, eppure ha fatto benissimo nel match giocato da titolare la scorsa settimana contro il Manchester City.

In vista della trasferta di sabato contro l’Udinese, considerato anche la fase calante di Mkhitaryan, Zielinski potrebbe debuttare dal primo minuto anche in campionato. A sperarlo non è solo il centrocampista, ma anche i tifosi della Nazionale Polacca che auspicano un ruolo sempre più da protagonista per lui anche con la maglia dell’Inter.

Come spiegato ad esempio dal giornalista polacco Dominik Wozniak ai microfoni di Calciomercato.it, il mancato impiego da parte di Inzaghi potrebbe riflettersi anche sulla selezione: “Penso che dovrebbe essere un titolare, ma l’Inter sta preferendo l’esperienza di altri centrocampisti. Considerata la sua conoscenza del campionato italiano è stato un ottimo trasferimento per lui, ma siamo preoccupati perché lui è un calciatore cruciale per la Nazionale e se non gioca è un problema. E’ uno dei calciatori più forti dell’organico, è il cuore della Nazionale. Considero Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella degli ottimi calciatori, ma noi siamo preoccupati”.

Sul cambio ruolo già visto in Nazionale, invece, Wozniak ha esaltato le capacità di Zielinski davanti alla difesa: “Ci siamo sorpresi noi giornalisti quando abbiamo visto questo esperimento campo, ma con la sua esperienza lui può prendere la responsabilità delle due fasi. E poi i sono dei calciatori giovani a centrocampo in Nazionale che può guidare. E’ un ruolo perfetto per lui perché quando gioca da mezzala in Nazionale non gioca così bene come da regista. E’ un ottimo cambio per lui”.