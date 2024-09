Sala avvisa Inter e Milan: “Nuovo stadio? Solo se pronte nel 2030”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione San Siro. Intervistato nel corso dell’evento de Il Giornale “La Grande Milano”, il primo cittadino ha parlato della revoca della finale di Champions League e del progetto di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio.

Queste le sue parole:

“La finale di Champions League? Per me non è una notizia. Io ho lottato per convincere le squadre a ristrutturare San Siro. Prima delle vacanze pensavo fosse fattibile, poi al rientro le squadre propendevano sullo stadio nuovo. Io provo a seguirle in questo discorso, ma bisogna arrivare a una conclusione. Il contratto d’affitto scade il 30 giugno 2030 e le squadre devono essere sicure di avere uno stadio per quella data.-Se intendono proseguire su quella strada. La nuova proprietà dell’Inter è solida, credo sia possibile andare in questa direzione”.