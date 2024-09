Ecco il NUOVO ruolo di Zielinski: “È stata una sorpresa”

Intervistato da calciomercato.com, il giornalista polacco Dominik Wozniak ha parlato a lungo dell’arrivo di Piotr Zielinski all’Inter. OItre al suo impiego da parte di Inzaghi, si è soffermato anche del ruolo inedito davanti alla difesa avuto nelle ultime gara con la Polonia.

Queste le sue parole:

“Ci siamo sorpresi noi giornalisti quando abbiamo visto questo esperimento campo, ma con la sua esperienza lui può prendere la responsabilità delle due fasi. E poi i sono dei calciatori giovani a centrocampo in Nazionale che può guidare. È un ruolo perfetto per lui perché quando gioca da mezzala in Nazionale non gioca così bene come da regista. È un ottimo cambio per lui”.