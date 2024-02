Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Juventus, gara vinta 1-0 dai nerazzurri. Il tecnico ha commentato in modo abbastanza mesto la gara, ridimensionando le ambizioni Scudetto della sua squadra.

Questo un estratto delle sue parole:

PRESTAZIONE – “La Juventus era 3 anni che non giocava una partita del genere e, anche per una questione di esperienza, abbiamo un pochino pagato, ma questo è un passo in avanti che bisognava fare. Ora bisogna rimetterci a posto e tornare a vincere, perché il campionato è ancora lungo e ci sono tanti punti a disposizione. Di solito le squadre c’è un momento che vanno in crisi e bisogna essere bravi a uscire dalla crisi”.

RAPPORTI DI FORZA – “Nessuno si sarebbe immaginato a giugno che saremmo stati in questa posizione di classifica. Dopo, giustamente, per il gioco dei media, dei giornalisti, si dica Inter-Juventus. Ma sono due percorsi diversi. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e siamo arrabbiati per aver perso una partita che potevamo riprendere. Dobbiamo stare sereni e crescere. L’Inter è la favorita per lo Scudetto e non ci vuole tanto a scoprirlo. Il campionato è ancora lungo e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo”.