GdS – Fissata l’amichevole tra Inter e Monza. Occasione Nainggolan, 6 calciatori a disposizione di Conte

E’ stata ufficialmente fissata l’amichevole tra Inter e Monza, come scritto da La Gazzetta dello Sport in programma venerdì ad Appiano Gentile a partire dalle 15.00. Una sfida che sa di derby, contro la società presieduta dalla coppia Berlusconi-Galliani, con un grandissimo ex nerazzurro come Cristian Brocchi in panchina. Un’opportunità per alcuni calciatori come Radu e Nainggolan di mettersi in mostra, per cercare di conquistare spazio tra le gerarchie della rosa nerazzurra.

A proposito della prima squadra, Antonio Conte avrà a disposizione solamente 6 calciatori, mentre i restanti verranno aggregati dalla Primavera. Il tecnico leccese potrà quindi sicuramente contare – oltre ai due portiere Handanovic e Radu – su Darmian, Young e Nainggolan, mentre resta in forse la presenza di Andrea Ranocchia. L’allenatore, nonostante si tratti di un test amichevole, si aspetta il massimo impegno, con la lente d’ingrandimento puntata soprattutto sulla risposta in campo in termini di atteggiamento che darà il Ninja belga.

