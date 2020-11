Amichevole Inter-Monza, finisce 1-0: la decide un giovane della Primavera

L’amichevole organizzata al centro sportivo Suning di Appiano Gentile tra Inter e Monza si è conclusa pochi minuti fa. Gli aggiornamenti precisi sull’andamento della gara arriveranno a breve, ma intanto monza-news.it riporta il risultato finale della gara: 1-0 per i nerazzurri, che con ben 16 calciatori partiti con le proprie nazionali hanno dovuto schierare in campo anche diversi Primavera. Ed è stato proprio uno dei ragazzi, Franco Carboni, a realizzare la rete decisiva.

Solo Handanovic, Radu, Ranocchia, Young, Darmian e Nainggolan erano i ‘reduci’ disponibili per mister Conte, ai quali si aggiungono Padelli (indisponibile perché positivo al Covid-19) e gli infortunati Sensi e Vecino, al lavoro per tornare al più presto a disposizione. Prima volta al centro sportivo Suning, poi, per Adriano Galliani, che si è trattenuto a pranzo con Beppe Marotta per parlare di possibili progetti futuri. Una volta arrivato ad Appiano, l’ex dirigente del Milan ha immortalato l’evento con una foto, affermando ridendo che “non avrebbe mai pensato, nella vita, di vivere un momento come questo”.

