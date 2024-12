Ansia Bastoni: ECCO il motivo della sostituzione

Prestazione convincente dell’Inter in casa contro il Parma, con la squadra di Inzaghi che ha gestito con sicurezza la gara, nonostante i problemi legati agli infortuni in difesa. E in questo senso è arrivata un’altra cattiva notizia al 74′, quando il tecnico nerazzurro ha deciso di sostituire Bastoni.

Il motivo del cambio, infatti, sarebbe stato precauzionale, come riferito da DAZN, dal momento che il difensore nerazzurro avrebbe accusato un leggero fastidio muscolare. Da valutare con attenzione le sue condizioni, in un reparto nel quale l’Inter ha già perso Pavard ed è in attesa di recuperare Acerbi.