Ansia infortuni per Inzaghi: “Acerbi avanti. Ecco come sta Lautaro”

Piccolo spavento per l’Inter nel finale della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, quando Lautaro Martinez si è accasciato a terra dolorante, in concomitanza del fischio finale. Il capitano nerazzurro è stato soccorso dai medici del club. Una situazione da monitorare con attenzione, che arriva a poche ore dall’ufficialità dell’infortunio di Barella.

Un’emergenza in merito alla quale ha parlato Inzaghi nella conferenza stampa post-partita. Il tecnico si è soffermato sulle condizioni di tutti gli indisponibili (Acerbi, Pavard e Barella), ma ha fatto il punto anche sul problema di Lautaro Martinez.

Queste le sue parole:

“Acerbi è avanti nel recupero e capiamo se possiamo convocarlo per Cagliari. Barella bisogna valutarlo giorno per giorno, forse può esserci per il Como o anche lui può tornare con il Cagliari. Per Pavard, invece, serve qualche giorno in più e cercheremo di averlo per la Supercoppa. Bisogna avere pazienza ma sta lavorando bene. Problema fisico per Lautaro? Era per terra per un contrasto e non è niente di preocupante”