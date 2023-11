Arnautovic torna in gruppo: ecco quando potrà essere convocato

Arrivano notizie confortanti per l’Inter e per Simone Inzaghi, che presto potrebbe recuperare del tutto il suo quarto attaccante. Oggi, infatti, Marko Arnautovic tornerà ad allenarsi insieme al gruppo, anche se in modo solo parziale.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’obiettivo dell’austriaco sia quello di riuscire a essere convocato per la sfida di Champions League contro il Salisburgo. Nulla da fare, invece, per Cuadrado che continuerà ad allenarsi a parte.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha bisogno della rosa al completo, visto il calendario molto intenso delle prossime settimane, ma bisogna fare attenzione a non forzare i tempi di recupero. Arnautovic, infatti, viene da un problema muscolare, e vista la stua struttura fisica possente, l’attenzione sul suo ritorno in campo deve essere doppia.