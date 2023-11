Champions League, in casa del Salisburgo la tappa decisiva per prendersi gli Ottavi?

Fra pochi giorni sarà nuovamente Champions League per l’Inter e, la quarta giornata, potrebbe davvero rivelarsi decisiva per l’undici di Simone Inzaghi. I neroazzurri saranno infatti di scena in Austria, in casa di quel Salisburgo, battuto appena pochi giorni fa grazie alle reti di Sanchez e Calhanoglu su rigore (2-1 il finale) che hanno confermato il club meneghino in cima al gruppo D insieme agli spagnoli della Real Sociedad.

Quella di mercoledì 8 novembre assume i connotati della giornata decisiva perché le due capolista affrontano le inseguitrici e, vincendo entrambe, creerebbero un margine incolmabile nelle successive due giornate: ci sarebbe solo da stabilire la prima e seconda posizione, ma gli Ottavi sarebbero in cassaforte.

Non è così semplice, come può sembrare leggendo la classifica, il viaggio in terra austriaca per Lautaro e compagni, anche se gli appassionati di scommesse champions league confidano che le quote favorevoli si concretizzino con un bel risultato sul campo: a 1.60 è valutata infatti la vittoria dei neroazzurri, contro il 4.15 del pareggio e il 5.15 del successo della squadra allenata da Gerhard Struber.

Il club della Red Bull infatti, si gioca praticamente tutto proprio contro l’Inter e quindi sarà necessaria un’attenzione massima ed un cinismo particolare per tornare in Italia con il bottino pieno. La squadra comunque quest’anno sembra davvero in grado di essere sul pezzo in tutte le circostanze e, le varie alternative un po’ in tutti i ruoli su cui può contare Inzaghi, rappresentano da questo punto una garanzia.

Questo anche perché prima di pensare alla sfida europea, i neroazzurri dovranno concentrarsi, e parecchio, sui 90 minuti contro l’Atalanta e in casa dei bergamaschi è notoriamente una sfida particolarmente ostica, anche se nelle ultime quattro gare al Gewiss Stadium, gli interisti hanno gioito due volte (e due pareggi), mentre nel complesso dei 62 precedenti il bilancio è 24 a 15 per i neroazzurri di Milano con bilancio completato da 23 pareggi.