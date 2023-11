Inter, ora tanti big match in trasferta: ecco la richiesta di Inzaghi

L’Inter è stata fin qui perfetta fuori casa in campionato: 4 vittorie su 4, senza mai subire gol. Un percorso netto eccezionale, intaccato solo dalla sfida di Champions League contro la Real Sociedad. Ora, però, le sfide lontano da San Siro saliranno di difficoltà e i nerazzurri saranno chiamati a confermarsi con tante prestazioni di alto livello.

Già dalla sfida di domani contro l’Atalanta, il calendario dell’Inter diventerà molto più intenso e complesso. Da qui alla fine dell’anno, infatti, i nerazzurri affronteranno fuori casa anche: Salisburgo, Juventus, Benfica, Napoli, Lazio e Genoa.

Tante sfide complicate, che richiederanno grande concentrazione e che renderanno necessario non perdere più punti nelle gare casalinghe. Ecco perché, come racconta il Corriere dello Sport, Inzaghi avrebbe chiesto grande attenzione già per la sfida contro il Frosinone di settimana prossima. L’Inter non deve più sbagliare a San Siro.

L’opinione di Passione Inter

I punti persi in casa contro Sassuolo e Bologna sono la macchia della prima parte di stagione dell’Inter. Passi falsi che Inzaghi non vuole ripetere nelle prossime settimane, quando i punti a San Siro diventeranno fondamentali per mantenere un ruolino di marcia di alto livello.