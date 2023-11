L’Inter vuole sei titolari a centrocampo: pronti due obiettivi

L’arrivo di Frattesi la scorsa estate è stata una dichiarazione d’intenti in casa Inter: a centrocampo servono tanti titolari potenziali, in modo da avere diverse risorse a disposizione. Lo riporta Tuttosport, che conferma la volontà dei nerazzurri di proseguire su questa strada.

Ecco perché l’Inter vuole aggiungere altri elementi di alto livello in rosa, che, idealmente, dovrebbero prendere il posto di Sensi e Klaassen, entrambi con il contratto in scadenza a giugno. In cima alla lista degli obiettivi ci sarebbero quelli di Tomas Soucek e Andrea Colpani.

Il primo è in scadenza con il West Ham a giugno, sebbene il club inglese avrebbe un’opzione per il rinnovo. L’Inter monitora la situazione. Per il centrocampista del Monza, invece, un ruolo importante potrebbero giocarlo i buoni rapporti con il club brianzolo.

L’opinione di Passione Inter

La volontà dell’Inter di rafforzare ulteriormente la propria mediana è evidente, visto anche il nome di Zielinski e il ritorno di fiamma per Samardzic. Il reparto di centrocampo, d’altronde, è fondamentale per Inzaghi ed è quello che sta costruendo le fortune nerazzurre nelle ultime stagioni. Alzare ulteriormente il livello, potrebbe aumentare anche le ambizioni del club.