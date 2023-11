L’Inter, l’addio di un big è possibile. TS: “Barella in cima alla lista”

La situazione economica dell’Inter, con i paletti del Settlement Agreement da rispettare, richiede di valutare con attenzione ogni mossa di mercato, sia in entrata che in uscita. E, secondo Tuttosport, non sarebbe nemmeno da escludere una cessione importante.

Secondo il quotidiano torinese, infatti, l’addio di un big potrebbe divenire inevitabile in caso di un’offerta che il club ritenesse irrinunciabile. In questo senso, in cima alla lista dei papabili candidati ci sarebbero Nicolò Barella.

L’Inter vorrebbe mantenere l’ossatura portante del suo centrocampo. Anzi, l’idea sarebbe di migliorare il reparto. Tuttavia, le contingenze economiche non possono portare a escludere una cessione di alto profilo.

L’opinione di Passione Inter

La scorsa estate l’Inter aveva già respinto l’interesse del Newcastle per Barella e ora il club vorrebbe avviare anche le trattative per il rinnovo. Sono mosse che non lasciano pensare a una partenza imminente. Il desiderio, al contrario, sembra essere quello di blindare ulteriormente il giocatore. Da capire se le cose potrebbero cambiare o meno da qui a qualche mese.