Chi è Sozza, l’arbitro di Atalanta-Inter: precedenti ottimi

L’Inter va in trasferta per l’11a giornata di Serie A. I nerazzurri affronteranno l’Atalanta al Gewiss Stadium, in una gara da non sottovalutare, che potrebbe vale agli uomini di Inzaghi il terzo successo consecutivo in campionato. Il calcio d’inizio sarà sabato 3 novembre alle ore 18.

A dirigere la gara sarà Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno.

Nato a Milano, ma cresciuto in Brianza, Sozza è uno dei fischietti più promettenti del calcio italiano, vincitore fin qui di diversi premi. Tra questi, spicca il premio “Rosario Livatino”, per il miglior arbitro esordiente in Serie A per la stagione 2021/2022.

Il suo esordio in Serie A è datato 26 gennaio 2020 (Parma-Udinese 2-0) e dal 2023 è nella lista degli arbitri internazionali. Il Derby sarà la 34a partita diretta nella massima serie italiana, nonché la prima della stagione (fin qui 1 gara di Serie B e 2 di qualificazione alla Conference League).

A causa della sua provenienza, Sozza aveva arbitrato solo 3 gare dell’Inter nelle stagioni precedenti, con i nerazzurri sempre vittoriosi:

Inter-Roma 3-1 , 23 aprile 2022

, 23 aprile 2022 Sassuolo-Inter 1-2 , 8 novembre 2022

, 8 novembre 2022 Inter-Napoli 1-0, 4 gennaio 2023

Grazie al decadimento del vincolo della territorialità, quella di Bergmano, invece, sarà già la sua seconda partita con l’Inter in campo in questa stagione. Anche in quel caso con due squadre lombarde: il Derby del 16 settembre contro il Milan, vinto 5-1.

Al fianco di Sozza, ci saranno Di Iorio e Bercigli come assistenti e Guia da quarto uomo. Al VAR Irrati, con Maggioni nel ruolo di AVAR.