L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un ottimo inizio di stagione e anche ad ottobre si è confermata su alti livelli in campionato, nonostante qualche inciampo, e dopo 10 giornate si ritrova in solitaria in testa alla classifica.

Causa sosta, nel mese di ottobre si sono giocate solo 3 partite, che hanno visto l’Inter trionfare contro Roma e Torino, e pareggiare in casa con il Bologna. Risultati che sono bastati a Inzaghi per conquistare il premio di “allenatore del mese” della Lega Serie A.

Ecco il post ufficiale, che certifica la scelta: