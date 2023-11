Beppe Marotta è stato ospite del “FICTS Festival Sport Movies & tv”, ha parlato ai giornalisti di alcuni argomenti riguardanti il mondo Inter, tra questi c’è stato anche il mercato, con particolare riferimento a Colpani e Samardzic.

Queste le sue parole:

“Premesso che col Monza abbiamo ottimi rapporti e che all’interno della sua rosa ha degli elementi validi sia per le squadre di club che per la nostra Nazionale. Abbiamo buoni rapporti, per cui se ci saranno cose concrete le svilupperemo sicuramente più avanti. Il ritorno del nome di Samardzic sui giornali? Non so se è stato fatto, ma in questo momento siamo concentrati sul presente e non tanto sul futuro”.