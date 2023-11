Ospite al FICTS Festival Sport Movies & tv, Beppe Marotta ha parlato anche dei rinnovi di contratto in casa Inter, con particolare riferimento a Lautaro Martinez. Queste le sue parole:

“Per lui e per tanti altri, stiamo affrontando con Ausilio negoziazioni che portano a prolungare la vita di questi atleti con l’Inter. Nasce soprattutto da un forte senso di appartenenza che i ragazzi hanno dimostrato verso un club importante. Questo non può che lusingarci. Lo faremo con calma, non è una situazione che ci crea problemi. Sono dinamiche che dobbiamo gestire all’interno di una stagione sportiva. Oggi, però, dobbiamo concentraci sulla partita di domani e su quella di settimana prossima in Champions”.