Chi è Godinho, arbitro di Inter-Kairat: bene con le italiane

L’Inter vuole fare quattro su quattro in Europa e ottenere il suo quarto successo di fila, battendo anche il Kairat in questa League Phase della Champions League 2025/26. Il fischio d’inizio di questa sfida è in programma per mercoledì 5 novembre alle ore 21 a San Siro e sarà la seconda in casa per Cristian Chivu.

La UEFA questa mattina ha diramato le designazioni arbitrali per le gare di Champions League che si giocheranno in questo turno. Tra di esse c’è anche ovviamente Inter-Kairat che è stata affidata al fischietto portoghese Luis Godinho, classe 1985 che verrà assistito dai suoi connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida.

In carriera Godinho non ha mai diretto match di Inter o Kairat ma ha arbitrato due partite di club italiani e per loro è finita abbastanza bene. Prima una vittoria netta per 0-3 della Roma contro lo Zorya nella Conference League 2021/22 e poi un pareggio per 1-1 della Fiorentina nella stessa competizione sul campo del Ferencvárosi nel 2023/24.