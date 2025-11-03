Cinque cose che abbiamo imparato da Verona-Inter 1-2

Continua la particolare striscia di partite dell’Inter in questa stagione del tutto priva di pareggi. Anche ieri al Bentegodi quando tutto sembrava pronto per un 1-1, è arrivata una vittoria dei nerazzurri all’ultimo respiro con il Verona per l’1-2 finale. E così dopo tredici gare tra Serie A e Champions League sono arrivate soltanto vittorie o sconfitte.

Come di consueto qui su Passione Inter proviamo ad analizzare gli spunti più importanti delle partite della squadra di Chivu ed ecco elencate cinque cose che abbiamo imparato dalla sconfitta nerazzurra in Verona-Inter, gara della decima giornata del campionato di Serie A.